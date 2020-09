Diocesi: Bolzano-Bressanone, il vescovo Muser in visita pastorale da venerdì a Campo Tures

Nel prossimo fine settimana il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, riprende le sue visite pastorali: è il turno dell’unità pastorale di Campo Tures. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre mons. Muser avrà incontri e celebrazioni a Campo Tures e Gais, ma la visita in questa unità pastorale proseguirà sino a fine ottobre. La visita pastorale in valle Aurina inizierà venerdì 25 settembre alle 20 con l’incontro pubblico a Campo Tures con la comunità dell’intera unità pastorale. Sabato 26 sono previsti gli incontri con i sacerdoti e i rappresentanti degli organismi parrocchiali e alle 16.30 la messa a Campo Tures, cui seguirà l’incontro con i fedeli e le associazioni. Il tutto sempre nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Domenica 27 la visita pastorale prevede alle 9 la celebrazione eucaristica di mons. Muser a Gais (il suo paese natale), con processione e festa di ringraziamento per il raccolto, e al termine l’incontro con la popolazione locale e le associazioni. La visita proseguirà nei fine settimana di ottobre dal 10 al 25 e toccherà anche Acereto, Selva dei Molini, Lappago, Villa Ottone, Riva di Tures. Conclusione domenica 25 ottobre alle 16 con la benedizione del nuovo centro parrocchiale di Campo Tures.