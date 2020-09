Coronavirus Covid-19: p. Mavric (Cm), “continuare a crescere nella risposta all’appello dei poveri”

“Per rafforzare le pratiche attuali, il modello della Famiglia vincenziana nel mondo intero dev’essere quello di continuare a crescere nella pratica concreta dell’agire e della risposta all’appello dei poveri, insieme come Famiglia e come movimento”. Lo scrive padre Tomaž Mavrič, superiore generale della Congregazione della Missione, in un messaggio indirizzato a tutta la Famiglia vincenziana, nei cinque continenti, incentrato sulla pandemia e sulla risposta cristiana ispirata al carisma vincenziano. L’occasione è la memoria liturgica di San Vincenzo de’ Paoli, il prossimo 27 settembre.

Il religioso invita alla preghiera di intercessione a san Giovanni Gabriele Perboyre, primo santo canonizzato in Cina della Congregazione, per la guarigione dei malati colpiti dal Covid-19 e il sostegno a tutti gli operatori sanitari, sociali e religiosi, alle autorità pubbliche e a tutti coloro che, in qualsiasi modo, si adoperano per alleviare le sofferenze causate dalla pandemia. “La pandemia di Covid-19 ci ha portato, individualmente e come membri della Famiglia vincenziana in tutto il mondo, molte opportunità e sfide – aggiunge –. Lo stesso è vero per il periodo post-Covid-19”. Ricordando le parole di Papa Francesco, che “ci ricorda incessantemente che il mondo, e noi individualmente, non possiamo rimanere gli stessi dopo il Covid-19”, il superiore evidenzia che “lo stesso vale per la nostra Famiglia vincenziana, per il nostro Movimento vincenziano”. “Che si tratti di nuove forme di incontri di preghiera, di distribuzione collaborativa di cibo o di altre iniziative, tanti passi meravigliosi sono già stati fatti durante il periodo della pandemia e tanti se ne faranno nel cosiddetto periodo post Covid-19, riunendo sempre di più la Famiglia”.