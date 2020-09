Commissione Ue: Patto su migrazione e asilo. “Il sistema attuale non funziona”. Nuove regole per accoglienza e sicurezza

“La migrazione è una questione complessa, con molte sfaccettature che devono essere valutate insieme. La sicurezza delle persone che cercano protezione internazionale o una vita migliore; le preoccupazioni dei Paesi alle frontiere esterne dell’Ue”, come i Balcani, “che temono che le pressioni migratorie superino le loro capacità” di accoglienza (nell’infografica le persone non-Ue in Europa, su 446 milioni di cittadini comunitari).

Oppure l’atteggiamento di alcuni Stati membri dell’Ue, “preoccupati che, se le procedure non vengono rispettate alle frontiere esterne, i loro sistemi nazionali di asilo, integrazione o rimpatrio non saranno in grado di far fronte in caso di grandi flussi”. Sono tra gli elementi valutati dalla Commissione europea nel proporre oggi il nuovo Patto per la migrazione e l’asilo. La stessa Commissione sostiene in un documento diffuso oggi che “il sistema attuale non funziona più. E negli ultimi cinque anni l’Ue non è stata in grado di risolverlo. L’Unione deve superare l’attuale situazione di stallo”. Con il nuovo Patto la Commissione “propone soluzioni europee comuni a una sfida europea. L’Ue deve abbandonare soluzioni ad hoc e mettere in atto un sistema di gestione della migrazione prevedibile e affidabile”.

Il commissario per gli affari interni, Ylva Johansson, nota: “La migrazione è sempre stata e farà sempre parte delle nostre società. Ciò che proponiamo oggi costruirà una politica migratoria a lungo termine in grado di tradurre i valori europei in una gestione pratica. Questa serie di proposte significherà procedure di frontiera chiare, eque e più veloci, in modo che le persone non debbano aspettare nel limbo. Significa una cooperazione rafforzata con i Paesi terzi per rimpatri rapidi, percorsi legali e azioni decise per combattere i trafficanti di esseri umani. Il Patto fondamentalmente protegge il diritto di chiedere asilo”.