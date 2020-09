Elezioni amministrative: Rossini (Acli), “vero protagonista è stato voto disgiunto che è voto su leader”

“Forse il voto disgiunto è stato il vero protagonista della tornata elettorale di domenica e lunedì”. Così il presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, ha commentato i primi risultati delle amministrative in un articolo pubblicato per l’Huffington Post Italia. “Già prima di domenica si denunciavano condotte mai viste o comunque mai ostentate, come alcuni circoli veneti del Pd che auspicavano il voto al candidato consigliere democratico pur accettando il voto disgiunto verso Zaia o come alcuni inviti dello stesso tenore che provenivano dalla Puglia: votare Emiliano pur accettando il voto ad altri partiti non di centro-sinistra”. “Al voto disgiunto – si legge ancora nell’articolo – attribuiamo anche il clamoroso successo di alcune liste personali a sostegno dei candidati governatori: quella a sostegno di De Luca prende il 14%, a Zaia il 46 (una futura Dc veneta?), a Toti il 22. I partiti si perdono in riti (e liti), magari estenuanti, certamente incomprensibili per il cittadino medio. Meglio allora la chiarezza di una leadership con una faccia e con una storia, tenuto conto che di storia i partiti, tra l’altro, ne hanno sempre meno”.