Medio Oriente: Consiglio delle Chiese, Michel Abs nuovo segretario generale

È Michel Abs, 65 anni, il nuovo Segretario generale del Consiglio della Chiese del Medio Oriente (Mecc). Lo riferisce l’agenzia Fides. A eleggerlo, il 18 settembre, nella riunione tenutasi presso la sede patriarcale maronita a Bkerké (Libano), è stato il comitato esecutivo del Mecc, derogando alla disposizione che riserva all’Assemblea plenaria il compito di nominare segretari con pienezza di mandato (e non ad interim). Abs, che è membro del Comitato etico di ricerca presso la Université Saint-Joseph de Beyrouth, l’ateneo dei Gesuiti libanesi, occuperà la carica per i prossimi quattro anni. Coadiutore del nuovo segretario sarà il sacerdote e teologo cattolico melchita Gaby el Hachem, fino ad ora direttore del dipartimento di Teologia e rapporti ecumenici del Mecc. Economista e sociologo, con una lunga esperienza nel settore della gestione e della consulenza aziendale, Abs ha compiuto anche studi e ricerche sul tema della presenza delle comunità cristiane in Medio Oriente e su questioni connesse al dialogo interreligioso. Al Mecc aderiscono una trentina di Chiese e comunità ecclesiali, appartenenti a quattro “famiglie” diverse: quella cattolica, quella ortodossa, quella ortodossa orientale e quella evangelica. Il nuovo segretario generale, seguendo il criterio della rotazione, appartiene alla Chiesa greco ortodossa di Antiochia, il cui Patriarca, Yohanna X, risiede a Damasco.