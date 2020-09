Diocesi: Genova, sabato mons. Tasca incontra giovani ed educatori

L’arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca, vedrà per la prima volta gli educatori, i capi scout, gli animatori e gli insegnanti della diocesi in un incontro che si svolgerà sabato pomeriggio presso il parco dell’Acquasola, nel centro cittadino. “Attualmente abbiamo già registrato l’iscrizione di circa 200 giovani ma potremmo essere anche molti di più perché le iscrizioni sono ancora aperte”, ha spiegato Marco Scarfò, della segreteria della Pastorale giovanile diocesana. L’incontro avrà inizio alle 17. In un primo momento gli educatori e gli animatori intervenuti rifletteranno sul testo dell’esortazione apostolica post-sinodale “Christus vivit” di Papa Francesco e sulla lettera di mons. Tasca “Rinascere dall’alto” indirizzata “alla Chiesa che è in Genova”. “Dopo un primo momento di riflessione personale i giovani saranno chiamati a rispondere alla domanda su come si vedono oggi all’interno della Chiesa e come si immaginano nei prossimi anni con una riflessione che coinvolge anche la recente esperienza di lockdown”, ha aggiunto Scarfò. I partecipanti saranno poi divisi in gruppi dai quali emergeranno alcune domande che verranno sottoposte all’arcivescovo che fornirà le proprie risposte indicando il cammino da percorrere. Seguirà un momento di preghiera e i canti finali. Dopo la prima ora di deserto e preghiera personale, a partire dalle ore 18.30 ci sarà anche la diretta streaming sul canale YouTube de “Il Cittadino” e sulla pagina Facebook della Pastorale giovanile diocesana. Termine previsto intorno alle 19.30. In caso di maltempo l’incontro si svolgerà nella cattedrale di San Lorenzo.