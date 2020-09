Sport e inclusione: al via la XX Special Olympics European Football Week e la campagna #Ilcalciopermeè

Parte oggi in tutta Europa la XX edizione della Special Olympics European Football Week. La settimana europea del calcio si svolgerà, con il supporto della Uefa, fino al 30 settembre. L’evento, che rientra nella settimana europea dello sport, comprenderà in tutta Italia attività di calcio unificato messe in campo in sicurezza e nel pieno rispetto di tutte le norme anti-Covid, e iniziative con sempre al centro il messaggio di inclusione attraverso lo sport. Circa 20mila i partecipanti, tra atleti e partner, rispettivamente con e senza disabilità intellettiva, provenienti da 25 Paesi europei-eurasiatici, a scendere in campo, in formazioni miste, in oltre 200 eventi.

In Italia, tra i diversi eventi previsti, spiccano le partite con l’A.S. Roma calcio a 5, in programma oggi a Frascati, e quella in programma a Torino, venerdì, tra gli atleti di Special Olympics e le persone del Centro migranti di Settimo torinese.

Contestualmente alla Special Olympics European Football Week, partendo dalla voce dei suoi atleti, Special Olympics Italia lancia la campagna #Ilcalciopermeè che “rimbalza” sui social per trasmettere un messaggio di gioia ed esultanza, l’emozione di una ripartenza verso il goal dell’inclusione.

Tutti possono scendere in campo, grazie anche alla piattaforma online messa a disposizione da Special Olympics Europa-Eurasia che oltre a promuovere l’evento mette nuovamente in connessione atleti e non al fine di celebrare un ritorno al gioco di squadra dopo la pausa forzata dovuta al Covid-19.