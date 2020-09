Diocesi: Bergamo, il 26 settembre iniziativa “Dona una spesa” per le famiglie in difficoltà economica

Sabato 26 settembre anche nei supermercati Conad della provincia di Bergamo arriva per la prima volta l’iniziativa “Dona una spesa”, la raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà economica, promossa da Csv Bergamo, Caritas diocesana e Associazione San Vincenzo de Paoli in collaborazione con Conad Centro Nord. Sabato, nei 45 punti vendita di Conad Centro Nord che aderiscono all’iniziativa, saranno presenti i volontari di Caritas e San Vincenzo che consegneranno ai consumatori un sacchetto da riempire con quei generi non deperibili necessari nella dispensa di migliaia di famiglie in povertà: olio, tonno, legumi, carne in scatola, pasta, farina, biscotti, merendine, zucchero, alimenti per bambini ma anche prodotti per l’igiene personale. Sono, infatti, più di 4.500 le famiglie che a Bergamo e provincia vivono una situazione di difficoltà e faticano ad arrivare alla fine del mese. “Un’iniziativa che oggi si rende necessaria per dare continuità a quelle azioni di volontariato spontaneo che nei mesi più caldi della pandemia abbiamo visto nascere nonostante il momento di forte difficoltà – spiega Oscar Bianchi, presidente del Csv di Bergamo -. Abbiamo osservato come di fronte a un problema comune non profit, profit e società civile siano stati capaci di mettere in campo collaborazioni in grado di rispondere ai problemi emergenti. Esperienze virtuose, che riteniamo debbano proseguire ed essere sostenute: per questo motivo abbiamo scelto di collaborare con Conad, Caritas e San Vincenzo e invitiamo tutti i cittadini a dare il proprio contributo”.

Con l’emergenza Covid-19, solo la Caritas diocesana ha ricevuto 780 richieste di aiuto in più da 350 famiglie che non si erano mai rivolte al servizio prima. 1500 persone aiutate che si sommano alle 1299 che avevano usufruito dei servizi nel 2019 (il 75% delle quali in situazione di grave marginalità).