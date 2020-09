Sale della comunità: Acec, dal 24 al 26 settembre le SdC Days Onlife in modalità virtuale. Coinvolte 600 realtà territoriali

Dal 24 al 26 settembre si terranno, in modalità virtuale, le giornate nazionali dedicate alle Sale della comunità. Giunte alla 4ª edizione, le SdC Days Onlife, si propongono come occasione di incontro delle oltre 600 Sale della comunità presenti su tutto il territorio nazionale per riflettere su presente e futuro del cinema e delle sale in vista della prossima stagione. L’intera manifestazione, spiega un comunicato, “si svolgerà ‘Onlife’, incrociando vita reale e connessioni digitali”. Incontri, dibattiti, anteprime cinematografiche, spettacoli teatrali, webinar, workshop con registi, attori e scrittori. Le Giornate ospiteranno, tra le altre, la presentazione del progetto di ricerca e formazione per le Sale della comunità, “Theater (R)evolution” a cura d Michele Casula e Filippo Celata (Università Sapienza di Roma). Tra gli ospiti Giacomo Poretti e don Matteo Cella, da poco insignito del premio “Carlo Lizzani” alla Mostra di Venezia. Il 24 settembre saranno ospiti Stefano Fresi e Antonio Padovan, regista de “Il grande passo”, film in programma la sera successiva. Il 25 settembre sarà possibile vedere in presenza l’ultimo capolavoro di Terrence Malick, “La vita nascosta – Hidden Life”. La sera del 26 settembre, in anteprima, Corpus Christi di Jan Komasa, candidato agli Oscar per miglior film internazionale. In programma, fra l’altro, anche un panel sul centenario di Federico Fellini, una tavola rotonda sulle “sfide della ripartenza” e una riflessione di Brunetto Salvarani sul ruolo delle Sale della comunità all’interno di una Chiesa volta al cambiamento.