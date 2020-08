WeRunTogether: raccolti 95mila euro ma il progetto continua

L’asta sportiva e solidale WeRunTogether, sostenuta da Papa Francesco, per gli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Fondazione Poliambulanza di Brescia si è conclusa giovedì 6 agosto. Sono stati raccolti 95.034 euro.

All’asta – promossa da Athletica Vaticana, Fiamme gialle, Cortile dei gentili e Fidal Lazio – hanno partecipato oltre 150 atleti e squadre internazionali, con una significativa partecipazione di campioni paralimpici a cominciare da Alex Zanardi, tra i primi ad aderire qualche giorno prima del grave incidente.

Come suggerito da Papa Francesco, WeRunTogether non è stata “solo” una raccolta fondi “ma anche, e forse soprattutto – spiegano gli organizzatori -, la testimonianza del volto solidale e inclusivo dello sport come motore sociale per ‘correre insieme’”.

Per questo, il progetto WeRunTogether non finisce con l’asta ma prosegue: Athletica Vaticana riparte con più slancio, per le strade, proponendo a tutti di vivere una testimonianza cristiana tra la gente nello spirito della Chiesa in uscita di Papa Francesco.