Custodia del Creato: Greenaccord, il 5 settembre a Montefiascone il Forum dell’informazione cattolica “Indietro non si torna”

L’associazione culturale Greenaccord promuove la XV edizione del Forum dell’informazione cattolica per la custodia del Creato a Montefiascone, il 5 settembre, sul tema “Indietro non si torna! Un nuovo umanesimo alla luce della Laudato si’”. Il Forum si articolerà in due sessioni di lavoro. La sessione mattutina “Indietro non si torna: spunti dalla Laudato si’, fede e cura della casa comune” prevederà relazioni sui temi: “Scienza, tecnologia e cura della casa comune”, “Giornalismo e informazione per un nuovo umanesimo”, “La natura al tempo del lockdown”. Nella sessione pomeridiana “L’ecologia integrale e la novità della Laudato si’”, le relazioni affronteranno i temi: “Le emergenze ambientali e sociali alla luce della Laudato si’”, “Progettare, costruire e ristrutturare alla luce della Laudato si’ “, “Dopo il Covid: quali responsabilità per la comunicazione in rete”.

“Durante la pandemia – si legge in una nota – sono emersi chiaramente i guasti e le debolezze dell’attuale sistema economico e sociale che è fonte di un uso distorto delle risorse. Il rapporto tra uomo e natura è risultato inappropriato e le nostre abitudini risultano dannose per l’ambiente. Ma la pandemia ha anche insegnato qualcosa all’umanità ed ha generato un movimento internazionale di pensiero che chiede di non tornare a ripetere esattamente tutto quello che si faceva prima e con la stessa intensità, consapevoli che tale stile di vita non è sostenibile”. “Indietro non si torna” è uno slogan creato “per invogliare a riflettere, a essere creativi e innovativi, a cercare strade nuove” per un “nuovo umanesimo”.