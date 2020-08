Coronavirus Covid-19: Fatebenefratelli, i consigli per le vacanze con i bimbi in sicurezza

“Mantenere le distanze in spiaggia, evitare la condivisione con altri di asciugamani, accappatoi e altri oggetti di comune impiego in spiaggia, come salvagenti e braccioli; utilizzare frequentemente gel disinfettanti quando si toccano superfici per esempio rubinetto nelle docce, in cabina o al bar; attenzione agli ambienti chiusi dove occorre indossare la mascherina; giocare in piccoli gruppi. Giocare con lo stesso gruppo di amichetti fa correre loro meno rischi di contagio e rende inoltre più semplice risalire all’origine di un eventuale contagio”: sono solo alcuni dei consigli del primario di Pediatria dell’Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba (Como), Gaetano Mariani, diretti alle famiglie italiane che si apprestano a vivere un periodo di vacanza. “Se si viaggia sui mezzi di trasporto come treni, autobus, navi e aerei, metropolitana, nei quali si sta al chiuso e non sempre è possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro, sarà necessario indossare la mascherina. Le mascherine devono essere utilizzate anche dai bambini che hanno compiuto i 6 anni, a meno che non abbiano difficoltà peculiari incompatibili con l’uso del dispositivo”. Tra le norme igieniche consigliate dal primario quella di “lavarsi spesso le mani. È buona norma prestare attenzione all’igiene delle mani, soprattutto quando si toccano le superfici. Fate lavare le mani ai bambini per almeno 1 minuto cantando due volte ‘tanti auguri a te’ e ricordatevi di chiudere il rubinetto dell’acqua con un fazzolettino di carta. Pulite accuratamente gli smartphone e altri dispositivi almeno una volta al giorno ed evitate di farli utilizzare da altre persone, anche della stessa famiglia. Pulite le superfici dove il bambino gioca con disinfettanti a base di alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina)”.