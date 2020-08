Diocesi: Gaeta, martedì l’inaugurazione dell’Emporio solidale “Sarepta”, opera segno della Caritas a Formia

Si chiamerà Sarepta – come la città biblica dove una vedova si fidò di Dio e, dando da mangiare a Elia, olio e farina non finirono – l’Emporio di solidarietà della Caritas diocesana di Gaeta, che nascerà grazie anche ai fondi Cei 8xmille e avrà sede in via Rubino a Formia (Lt). All’inaugurazione, martedì 11 agosto, alle 19,30, parteciperanno l’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari, e il sindaco di Formia, Paola Villa. “Durante l’emergenza Covid-19 i giovani di Ac della città con l’iniziativa ‘Il Pane di San Rocco’ hanno tenuto aperta la chiesa intitolata al santo trasformandola in un emporio solidale – spiega il direttore della Caritas diocesana, don Alfredo Micalusi, che è anche parroco di Sant’Erasmo a Formia –. Grazie al loro entusiasmo e generosità, noi parroci abbiamo compreso che dare continuità a questa esperienza era il modo migliore per tenere accesa la speranza che i giovani hanno acceso nel cuore della città”. Saranno i centri d’ascolto a individuare le famiglie che potranno accedere all’Emporio, gestito dagli operatori pastorali delle parrocchie. Ad ogni nucleo verrà assegnata una tessera a punti in base a componenti e situazione economica della famiglia, di cui potranno usufruire per un tempo determinato e rifornirsi di prodotti alimentari e per l’igiene. “Vogliamo rispondere all’appello dell’arcivescovo a costruire spazi di prossimità in questo tempo che ha messo alla prova tante famiglie e attività del territorio – aggiunge don Carlo Lembo, parroco della Madonna del Carmine e Santa Teresa d’Avila –. Sarà un ulteriore segno di comunità al servizio dei bisogni della città”.