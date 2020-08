Slovenia: il nunzio in Iraq Mitja Leskovar ordinato vescovo. Card. Rodé, “trasformare il Paese da campo di battaglia a giardino”

Questa mattina in Slovenia, nella cattedrale di Lubiana, si è celebrata l’ordinazione episcopale di mons. Mitja Leskovar, arcivescovo titolare di Benevento e nunzio apostolico in Iraq. Lo riferisce Vatican News. La messa è stata presieduta dal card. Franc Rodé che, nell’omelia, ha ricordato al nuovo vescovo “la missione impegnativa” in Iraq, “presso un popolo che ha un posto molto particolare nel cuore di Papa Francesco, che soffre la persecuzione e la guerra, un popolo e una terra che egli desiderava visitare quest’anno”. “Tuo compito d’amore – ha proseguito il cardinale – sarà anche aiutare a preservare la presenza storica dei cristiani nel Paese, di cui sono parte integrante, accompagnare questo popolo martoriato a percorrere la via del dialogo e della riconciliazione e a cercare le giuste soluzioni alle sfide e ai problemi, affinché – ha concluso – quella terra, dopo essere stata per tanto tempo un campo di battaglia, possa tornare ad essere un giardino”.