Povertà: ForumDD e Asvis, “bene proroga Reddito di emergenza al 15 ottobre. Scelta di equità”

Il Forum disuguaglianze e diversità e l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile esprimono soddisfazione per la decisione del Governo, in linea con quanto chiesto dalle due organizzazioni in questi giorni, di rafforzare il Reddito di emergenza (Rem) nel Decreto Agosto. “Le risorse stanziate nel Decreto Rilancio di maggio ma sinora inutilizzate – si legge in un comunicato congiunto dei due organismi – rimarranno destinate alle persone più in difficoltà attraverso la possibilità di richiedere una terza mensilità del Rem fino al 15 ottobre”. “Inoltre decidere di mantenere, insieme all’estensione della cassa integrazione e ad altre misure a sostegno di varie categorie, una tutela per le persone più fragili si configura – secondo il Forum e Asvis – come una scelta di equità da parte dello Stato nei confronti di tutte le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto di lavoro e delle loro condizioni sociali, devono vedersi riconosciuta pari dignità. Decisivo che l’equità non rimanga solo sulla carta. L’obiettivo del nuovo Rem è sostenere più persone rispetto a quelle raggiunte al 31 luglio. Pertanto, è cruciale che il Governo riproponga con decisione la campagna informativa per informare del Rem i possibili beneficiari”.