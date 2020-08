Ue-Balcani: mascherine dalla riserva europea rescEu per Croazia, Montenegro e Macedonia del Nord come risposta al coronavirus

Questa settimana più lotti di mascherine protettive tipo Ffp2 e Ffp3 sono stati assegnati a Croazia, Montenegro e Macedonia del Nord dal “rescEu”, la comune riserva europea di attrezzatura medica istituita quest’anno per aiutare i Paesi colpiti dalla pandemia da coronavirus. “Stiamo distribuendo più mascherine dalla riserva rescEu di attrezzatura medica per aiutare le autorità nazionali nella loro risposta al Covid-19”, ha detto il commissario europeo per la gestione delle crisi Janez Lenarcic. “Allo stesso tempo – ha aggiunto – continuiamo ad accumulare più riserve di attrezzature mediche, per essere meglio preparati”. A suo avviso, “la pandemia non è finita e dobbiamo continuare ad essere vigili, lavorando in coollaborazione su scala europea”. Oltre alla consegna di dispositivi, questa settimana il Meccanismo di Protezione civile dell’Ue ha coordinato il dispiegamento di un’equipe medica italiana di emergenza per aiutare le autorità sanitarie locali in Azerbaigian. Per due settimane sei esperti medici aiuteranno nella lotta contro il coronavirus. Dall’inizio della pandemia, il Meccanismo di Protezione civile dell’Ue ha risposto a 25 richieste, tra cui anche provvedere a dispositivi di protezione personale, medicinali ed esperti sanitari.