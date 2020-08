Eparchia di Lungro: il 31 agosto la 33ª assemblea diocesana. Partecipa Riccardo Burigana

“La sua indole essenzialmente pastorale. L’enciclica ut unum Sint di Giovanni Paolo II e l’ecumenismo quotidiano”. Questo il tema della relazione che Riccardo Burigana, presidente del Centro studi per l’ecumenismo in Italia, affronterà il 31 agosto alla 33ª assemblea diocesana dell’eparchia di Lungro. L’assise si terrà nella chiesa cattedrale di San Nicola di Mira nel borgo calabrese. I lavori inizieranno con la celebrazione della Divina liturgia, cui seguirà il saluto introduttivo del vescovo di Lungro, mons. Donato Oliverio. Alle ore 11 Giampaolo Rigotti, archivista della Congregazione delle Chiese orientali, terrà la relazione dal tema “L’eparchia di Lungro in cammino, tra il dopoguerra e il Concilio Vaticano II”. Al termine della giornata, dopo la relazione di Burigana, il vescovo Oliverio offrirà ai delegati le conclusioni e il documento finale.