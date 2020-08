Diocesi: Noto, prima edizione del Festival di Pop Theology con il vescovo Staglianò. Appuntamenti il 22 e 29 agosto

Si svolgerà a Noto, il 22 e 29 agosto, la prima edizione del Festival di Pop Theology, sul tema: “L’anima cerca un senso. L’arte la esprime”. Si tratta di un evento promosso dalla diocesi di Noto, con il patrocinio del Comune. Le due serate si terranno rispettivamente nel sagrato della basilica del Ss. Salvatore e al Teatro d’estate. Il Festival di Pop Theology è frutto di un progetto teologico-pastorale che il vescovo di Noto, mons. Antonio Staglianò, porta avanti da alcuni anni, “un servizio al Vangelo”, come più volte è stato ribadito dal Presule netino, mediante la riflessione di una “teologia popolare” capace di comunicare oggi il Dio di Gesù Cristo e il suo Vangelo, con i registri comunicativi dell’immaginazione e della creatività. “L’evento – sottolinea una nota della curia – vuole proporsi come occasione di evangelizzazione, narrando in modo nuovo la novità perenne del Vangelo di Gesù, che svela il volto del vero Dio, spesso così distorto da quel ‘cattolicesimo convenzionale’, più volte stigmatizzato da mons. Staglianò” come “alienazione religiosa: dove si prega, ma non si opera la carità, dove s’invoca Dio e non si obbedisce al suo comandamento dell’amore, dove si chiede misericordia e non si perdona”, afferma il presule. L’iniziativa di questa manifestazione non solo “religiosa” ma anche culturale, mostra il coraggio di “uscire” dai recinti sacri e dai linguaggi consueti, per offrire spazi di “teologia popolare” in grado di veicolare la fede attraverso i registri comunicativi dell’arte nelle sue svariate espressioni: musica, letteratura, poesia, arti visive.

Per quanto riguarda il programma, il 22 agosto, alle 20.30, l’introduzione di Tonino Solarino, psicoterapeuta, su “I bisogni dell’anima”, cui seguirà la conferenza “Oltre la tela: Guardare l’infinito, cercare Dio”. Relatore lo storico e critico d’arte, Giuseppe Nifosì. Alle 21.30, “Cercare un senso, cercare Dio”. Il contributo della Pop Theology con il vescovo, mons. Antonio Staglianò, la voce solista di Carmeluccia Tarascone, il maestro Giannino Amore al pianoforte e Franco Agosta alla chitarra. Infine, il 29 agosto, alle 21, il concerto di Giovanni Caccamo con l’intervento del vescovo.