Diocesi: Assisi, stasera torna la “Notte al museo”

Dopo il grande successo registrato con l’iniziativa serale del mese scorso, il “Museo della Memoria, Assisi 1943-1944” organizza l’evento “Notte al museo” che si terrà stasera dalle ore 21 per offrire la possibilità ai cittadini, ai visitatori, ai turisti di prossimità di godere della spiritualità della città serafica anche di notte.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione guide turistiche dell’Umbria (Agtu), prevede visite guidate con approfondimenti storici e artistici sulle principali opere della città. Partendo dalla basilica di Santa Chiara si raggiungerà la piazza del Comune. Qui attraverso vicoli suggestivi si arriverà alla chiesa di Santa Maria Maggiore, al santuario della Spogliazione e Museo della Memoria, eccezionalmente aperti in orario serale.

Il percorso sarà allietato da letture e accompagnamenti musicali, questi ultimi, a cura di Laura Cannelli (soprano) e Ermanno Vallini (violoncello).

La visita al Museo della Memoria che racconta la storia degli ebrei salvati nella città serafica durante le persecuzioni razziali della Seconda Guerra mondiale rappresenta anche l’occasione per conoscere e approfondire una pagina di solidarietà che ha caratterizzato la storia di Assisi.