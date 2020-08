Brasile: Cnbb, da oggi al 15 agosto la Settimana nazionale della famiglia

Nell’ambito del Mese vocazionale, la Chiesa in Brasile celebra, da oggi al 15 agosto, la Settimana nazionale della famiglia, che vede protagonisti gruppi e comunità e si svolge dal 1992, con momenti di preghiera, formazione e riflessione. Quest’anno, la Commissione episcopale di pastorale per la Vita e la Famiglia della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) ha proposto il tema “Io e la mia casa serviremo il Signore” (Giosuè 24, 15).

La Commissione, come avviene dal 1994, pubblica il sussidio “L’ora della famiglia”, che quest’anno prevede schede per incontri mensili e una parte speciale dedicata alla Settimana, in versione cartacea e digitale. “Il sussidio è al servizio della Chiesa e della costruzione del Regno di Dio a partire dalle nostre case. Approfittate di ogni incontro e incoraggiate le comunità a sperimentare i temi proposti come itinerario per approfondire la fede nella famiglia al servizio della comunità”, afferma dom Ricardo Hoepers, vescovo di Rio Grande e presidente della Commissione per la Vita e la Famiglia della Cnbb.

Il vescovo ausiliare di Rio de Janeiro e segretario generale della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile, dom Joel Portella Amado, ha ricordato in un messaggio che la Settimana si celebra in un momento difficile, a causa della pandemia di Covid-19, e che il motto scelto è molto adatto al momento che stiamo vivendo: “Io e la mia casa serviremo il Signore, con o senza pandemia, in modalità faccia a faccia o virtuale. Questo perché, in qualsiasi condizione, una famiglia che si rivolge al Signore in atteggiamento di fede, atteggiamento tradotto in ascolto della Parola di Dio e nel servizio a Dio attraverso il prossimo, vive un aspetto indispensabile della nostra fede”. Oggi, sabato 8, la Settimana nazionale della famiglia si aprirà con un intervento del presidente della Cnbb, dom Walmor Oliveira de Azevedo, sul canale YouTube della Pastorale della Vita e della Famiglia.