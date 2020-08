Coronavirus Covid-19:  Salesiani Costa Rica, Cedes don Bosco produce visiere da donare a chi lotta contro la pandemia

Il Centro per lo sviluppo delle competenze “Don Bosco” (Cedes Don Bosco), situato a San José, in Costa Rica, progetta e produce, tramite stampanti 3D, delle visiere protettive individuali anti-Covid-19. A riferirlo è l’agenzia salesiana Ans. “Ci sono professionisti che non possono restare a casa. Hanno bisogno di uscire e di aiutare gli altri perché questa è la loro professione. Ogni giorno si espongono a rischi e noi abbiamo bisogno di loro, apprezziamo il loro servizio e il loro coraggio. È per loro che il Cedes ha progettato questo modello di visiera protettiva, funzionale ed economica”, spiega Stephanie Vargas, coordinatrice generale del Cedes. Finora l’istituzione salesiana ha consegnato 105 visiere alla Commissione nazionale di emergenza e 255 ai Vigili del Fuoco.