Libano: Azione cattolica italiana, “vicinanza con preghiera e gesti di solidarietà”. Sostegno alle iniziative Caritas

L’Azione cattolica italiana “si unisce al cordoglio di tutti i cittadini di Beirut e del Libano, a seguito delle esplosioni che hanno duramente colpito la capitale lo scorso 4 agosto, causando molte vittime e feriti”. Lo si legge in una nota diffusa dalla presidenza dell’associazione. “Vogliamo esprimere vicinanza non solo attraverso la preghiera, ma anche con gesti concreti di solidarietà: sosteniamo la raccolta fondi per l’emergenza lanciata da Caritas Italiana ed indirizzata a Caritas Libano, gravemente colpita dall’accaduto e già attiva sul campo per offrire aiuto”. L’Ac invita dunque gli associati e i suoi gruppi parrocchiali e diocesani a sostenere l’iniziativa solidale attraverso il sito della Caritas nazionale.