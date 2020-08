Spiritualità: clarisse eremite di Fara Sabina, per la festa di Santa Chiara un triduo di condivisione con i pellegrini

Prende il via oggi, sabato 8 agosto, un triduo in preparazione alla memoria liturgica di Santa Chiara, che cade l’11 agosto, animato dalle clarisse eremite nel monastero Santa Maria della Provvidenza a Fara in Sabina (Ri). Ogni giorno, fino a lunedì, sarà possibile partecipare alla preghiera della Liturgia delle Ore insieme alle monache, mentre alle 18 verrà celebrata la messa. A seguire, si potrà condividere il momento della cena nel monastero e poi, lunedì 10 agosto, alle 21, è in programma una veglia in onore di santa Chiara. “Attendiamo come ogni anno i pellegrini, per vivere insieme delle giornate di pace, di preghiera e di fraternità in onore alla nostra fondatrice”, spiegano le clarisse, che in questi giorni accolgono anche coloro che volessero soggiornare nel monastero. Quest’ultimo ha sede in un antico castello, risalente all’Alto Medioevo, che dal XVII secolo accoglie la comunità monastica delle clarisse. “Data l’emergenza sanitaria non è stato possibile creare un triduo più articolato a livello di eventi serali, ma resta la gioia di ritrovarci ugualmente per ripercorrere il cammino della ‘pianticella’ di Francesco”, aggiungono dalla comunità monastica. Il triduo sarà animato dal francescano padre Carlo D’Andrea.