Cipro: Patriarcato latino Gerusalemme, una mostra sulla presenza dei latini sull’isola

Il 29 luglio scorso si è svolta l’inaugurazione della mostra “I latini di Cipro” (fino al 19 ottobre), allestita negli edifici rinnovati dei magazzini dell’Autorità portuale di Cipro, situata sul luogo del vecchio porto di Limassol. Ad inaugurare l’esposizione il presidente del Parlamento cipriota, Dimitris Syllouris, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia e della rappresentante della comunità latina presso la Camera dei rappresentanti, Antonella Mantovani. La mostra espone materiale storico e fotografico ma anche oggetti legati alla presenza dei latini a Cipro nel corso dei secoli. Oltre alla lingua greca è stata tradotta in inglese e in italiano. Secondo quanto riferisce il Patriarcato latino di Gerusalemme, “la presenza dei cattolici latini a Cipro, quasi millenaria, è ininterrotta dal 1192. E, se il peso demografico e lo status giuridico di questa comunità si è costantemente modificato per impulso delle varie potenze occupanti fino all’indipendenza dell’isola e al suo riconoscimento ufficiale come gruppo religioso, il suo contributo allo sviluppo economico, culturale e sociale dell’isola è stato una costante. I latini di Cipro rappresentano oggi una comunità rispettata, riconosciuta dallo Stato, la cui appartenenza alla comunità nazionale in una società prevalentemente greca è testimoniata, tra l’altro, dall’entità del patrimonio, sia tangibile che intangibile, che ha lasciato in eredità al popolo cipriota”. Nonostante l’invasione turca del 1974, che ha provocato in molte famiglie cattoliche la conversione allo status in rifugiati, “la comunità latino-cattolica di Cipro ha continuato a crescere, a prosperare e a rafforzare il suo contributo allo sviluppo dell’isola in tutti i suoi aspetti, soprattutto nel campo dell’istruzione. Le scuole latine, in cui si sono iscritte decine di migliaia di bambini, sono sempre state considerate prestigiose, oltre ad essere note per l’accoglienza degli studenti senza distinzione di religione o di etnia. Oggi a Cipro operano solo due scuole latine: il Collegio Terra Santa di Nicosia e la Scuola di Santa Maria a Limassol. La comunità latina è molto attiva anche a livello associativo. Sull’isola esistono oggi numerose organizzazioni sociali, umanitarie e caritatevoli (ricoveri per lavoratori stranieri, case di riposo per anziani) e, a cadenza mensile e bisettimanale, vengono pubblicati bollettini dalle parrocchie e dai loro rappresentanti in Parlamento. Dal 1847 un vicario patriarcale latino è presente a Cipro, sotto l’autorità del Patriarcato di Gerusalemme, che ha quattro parrocchie sull’isola.