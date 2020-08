Rai Due: Sulla via di Damasco, domani Michele La Ginestra si racconta

Il sorriso è il suo punto forza, ma anche la sua missione. Michele La Ginestra a tu per tu con la conduttrice di Sulla via di Damasco, Eva Crosetta, nella prossima puntata del settimanale di Rai Due, in onda domani, domenica 9 agosto, alle 9.55: racconterà i retroscena del suo successo come attore, autore e regista, ma anche il suo rapporto con la fede. Dopo una promettente carriera da “vero” avvocato, recita per Pupi Avati, Paolo Genovese, Fausto Brizzi, ma la sua grande passione – si legge in un comunicato Rai – è il teatro, scritta nel dna sin dagli anni dell’oratorio. Una vita allenata in parrocchia, lontana dalla mondanità, semplice, come quella del personaggio, un po’ autobiografico, Sergio in “Secondo me”, l’artigiano innamorato dell’autenticità.

Durante il lockdown, la sua preghiera al Crocifisso di San Marcello, l’icona della supplica di Papa Francesco contro la pandemia, è diventata virale. Sorridere sempre di fronte alle sfide della vita è anche il leitmotiv di un altro suo lavoro: “È cosa buona e giusta”. C’è una frase, per l’attore, che può far cambiare rotta al destino dell’umanità, è “Come Cristo comanda”, che è anche il titolo di un altro spettacolo di successo, ma anche la scelta vita di questo artista eclettico che ama regalare sorrisi.