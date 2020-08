Ponte Morandi: Genova, venerdì 14 agosto una messa per le 43 vittime celebrata dall’arcivescovo Tasca

Venerdì 14 agosto, in occasione del secondo anniversario del crollo del Ponte Morandi, il neo arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca, presiederà una Santa Messa in suffragio delle 43 vittime. La celebrazione avrà inizio alle ore 9.30 e si terrà nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa. “Si tratta di un momento di doveroso ricordo delle persone che hanno perso la vita in quella grande sciagura che ha sconvolto il Paese”, afferma mons. Silvio Grilli, direttore del settimanale cattolico di Genova “Il Cittadino”. “Sarà un momento di preghiera – prosegue Grilli – nel quale ricorderemo sia le vittime sia tutti coloro che, a qualunque livello, sono stati colpiti da questo evento: chi ha perso la casa, chi ha chiuso le attività commerciali, chi ha avuto danni economici. Il ricordo per tutti, a partire dalle vittime, è tanto più doveroso in un momento come questo nel quale è stato inaugurato il nuovo ponte”. Per mons. Grilli, infatti, “la riapertura è un fatto positivo che fa piacere, per la città e per il Paese, ma non dobbiamo mai dimenticare quanto è successo due anni fa”. “La Chiesa di Genova – conclude – è stata vicina a tutti grazie all’operato dei parroci della zona che si sono adoperati fin da subito per assistere la popolazione locale, a cominciare dai familiari delle vittime e da quanti hanno avuto danni economici per la chiusura delle strade e per i lavori di ripristino del ponte”.