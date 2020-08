“A Sua Immagine”: 8 e 9 agosto. Nettuno “perla del Tirreno”, speciale dedicato agli evangelisti Luca e Giovanni e commento del Vangelo con il card. Zuppi

Nuova tappa del viaggio di “A Sua Immagine” lungo il territorio italiano tra arte, cultura e fede, con la visita alla città di Nettuno. Ancora, il Vangelo della domenica commentato dal card. Matteo Maria Zuppi e uno speciale talk dedicato agli evangelisti Luca e Giovanni. Di questo tratteranno le due puntate di “A Sua Immagine” su Rai Uno, sabato 8 e domenica 9 agosto; il programma, in onda da oltre vent’anni grazie alla collaborazione tra la Rai e la Conferenza episcopale italiana, è firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani e vede alla conduzione Lorena Bianchetti.

Nel dettaglio. “Nettuno: la Perla del Tirreno” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine”, in onda sabato 8 agosto alle ore 16.45 su Rai Uno. Lorena Bianchetti questa settimana si trova a Nettuno, città laziale in provincia di Roma, località dalla storia millenaria, ricca di tradizioni, arte e devozione. Tra i luoghi visitati ci sono il borgo medievale, la chiesa della Collegiata e il Forte Sangallo, come pure il santuario di Nostra Signora delle Grazie dove si trova la cripta di santa Maria Goretti.

Nel corso della puntata, come di consueto, spazio al commento del Vangelo con “Le ragioni della speranza”: il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna, ci accompagna a scoprire il santuario di Boccadirio, che quest’anno celebra i 540 anni dall’apparizione mariana.

Agli evangelisti Luca e Giovanni è dedicato l’approfondimento domenicale di “A Sua Immagine”, il 9 agosto, alle ore 10.30, in diretta su Rai Uno. In studio con Lorena Bianchetti ne parlano il teologo Marco Tibaldi, don Giordano Goccini, parroco di Novellara (Re), e lo scrittore Eraldo Affinati. Ancora, testimonianze del card. Matteo Maria Zuppi, di mons. Dario E. Viganò, vice-cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze sociali, e di don Andrea Lonardo, direttore del Servizio per la cultura e l’università della diocesi di Roma.

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica questa domenica viene trasmessa dalla chiesa madre Maria Santissima della Catena ad Aci Catena (Ct), per la regia tv di Gianni Epifani e il commento di Elena Bolasco. Conclude infine l’appuntamento con “A Sua Immagine” il commento in diretta dell’Angelus di Papa Francesco, alle ore 12, da piazza San Pietro.