Diocesi: Genova, oggi e domani la cattedrale apre le porte di sera per “Le stelle di San Lorenzo”

Anche quest’anno, “la cattedrale di Genova apre le porte ai visitatori in versione serale per un suggestivo itinerario guidato sulle tracce di San Lorenzo, titolare della chiesa stessa e la cui festa, tradizionalmente legata al fenomeno delle stelle cadenti, cade proprio in questi giorni”. L’iniziativa si intitola “Le stelle di San Lorenzo”, è organizzata dal Museo diocesano di Genova insieme all’Osservatorio astronomico del Righi e sarà “l’occasione giusta per mettere a confronto scienza e tradizione”, spiegano i responsabili del Museo genovese. La visita guidata partirà, infatti, dal Chiostro dei Canonici dove si terrà l’introduzione illustrativa proposta dall’Osservatorio per concludersi sulla torre loggiata del duomo per osservare il cielo con l’aiuto degli esperti. “L’arte, la tradizione e l’astronomia – osservano gli organizzatori – s’intrecciano in un percorso altamente suggestivo che dal Chiostro porta verso la cattedrale. Sarà un’occasione imperdibile per ammirare una scelta di tesori d’arte legati alla storia e alla devozione di San Lorenzo, fra cui gli affreschi della volta e del catino absidale, i preziosi intarsi lignei del coro cinquecentesco e le ante d’organo dipinte con storie della sua vita”. Infine, sulla sommità della torre loggiata del duomo “sarà possibile osservare il cielo con l’aiuto e le strumentazioni degli esperti dell’Osservatorio che illustreranno la volta celeste e guideranno al riconoscimento di stelle e costellazioni, fornendo indicazioni per l’osservazione delle cosiddette ‘stelle cadenti’, chiamate anche ‘lacrime di San Lorenzo’. Secondo la tradizione, infatti, tale fenomeno fu originato dalle lacrime versate dallo stesso Santo durante il martirio e tramutate in astri lucenti, mentre secondo altri sarebbero le faville sfuggite dal fuoco su cui il Santo fu posto”. L’evento si terrà oggi e domani. La visita inizierà alle ore 21 (apertura biglietteria 20,30). Prenotazione obbligatoria (30 posti disponibili). Per informazioni e prenotazioni: telefono 010.2091863, email prenotazioni.festigium@gmail.com.