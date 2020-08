Azione cattolica: nel nuovo numero della rivista nazionale “Segno” dossier con “sei parole per immaginare il futuro”

Tempo, silenzio, fraternità, ambiente, lavoro e famiglia: sono le sei parole “per immaginare il futuro” attorno al quale ruota il dossier del nuovo numero della rivista “Segno nel mondo” (n.3/2020), periodico dell’Azione cattolica italiana. “Sei parole che guardano al cuore di ognuno di noi, ma anche alle possibilità concrete di vita buona dopo il lungo lockdown e nei giorni di una ripresa economica e sociale che appare ancora nebulosa e incerta”, spiega la redazione. “Si parte da questo tempo disorientato e sospeso. Ci siamo davvero messi in suo ascolto (tema affidato a Luca Alici)? Durante il lockdown abbiamo forse compreso che nell’assenza del rumore potevamo ricominciare ad ascoltare i suoni della vita (Donatella Pagliacci), e percepito che il corpo degli altri è il contenitore di una fraternità che non possiamo che declinare dentro la sua dimensione fisica (Ilaria Vellani). Ambiente: lo risaneremo soltanto se saremo in grado di costruire comunità dove ci sia spazio per la felicità di tutti (Nadia Matarazzo). E il lavoro: in esso è presente una dimensione di reciprocità che non può essere misurata, ma può diventare valore aggiunto per costruire bene comune (Fabio Cucculelli). La famiglia (Giovanni Grandi): per un gusto nuovo della prossimità. Dove prenderci cura delle “relazioni corte” attraverso l’esercizio quotidiano del far posto all’altro e del servizio all’altro”. Una lettura “a più voci dell’oggi e del futuro prossimo. Con un possibile sguardo associativo: per un’Azione cattolica che abita la contemporaneità”.

Nel numero della rivista due approfondimenti sul Bilancio di sostenibilità dell’Ac, un’intervista al giornalista Mario Calabresi e al chirurgo Francesco Calabrò che ci spiega perché donare gli organi non costa nulla. Per leggere la rivista: http://segnoweb.azionecattolica.it/sei-parole-immaginare-il-futuro