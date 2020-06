Papa Francesco: il 5 giugno parteciperà con un messaggio all’incontro di Scholas Occurrentes

Venerdì prossimo, 5 giugno, Giornata internazionale dell’ambiente, nella circostanza della pandemia, la Fondazione pontificia Scholas Occurrentes, terrà un incontro virtuale globale con giovani, genitori ed insegnanti di tutto il mondo, a partire dalle 15 (ora di Roma). “Parteciperanno Governatori ed illustri personalità dello sport, dell’arte e della tecnologia”, si legge in un comunicato: “Papa Francesco si unirà a noi, con un messaggio”. Per seguire la diretta streaming, oltre che dal sito, ci si può collegare attraverso la pagina Facebook o Instagram. Voluta in Argentina vent’anni fa dall’allora arcivescovo di Buenos Aires, ora Papa Francesco, Scholas è una organizzazione internazionale di Diritto Pontificio, con sede in Argentina, Città del Vaticano, Colombia, Spagna, Haiti, Italia, Messico, Mozambico, Panama, Paraguay, Portogallo e Romania. È presente con la sua rete in 190 paesi, integrando oltre 400mila centri educativi e raggiungendo oltre un milione di bambini e giovani in tutto il mondo.