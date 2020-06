Coronavirus Covid-19: Commissione Ue, 70 milioni per affrontare la pandemia nello Yemen e per alimentare bambini malnutriti

Il coronavirus minaccia di peggiorare una delle più gravi crisi umanitarie in corso nel mondo, quella dello Yemen. Per questo la Commissione Ue ha deciso oggi un nuovo finanziamento di 70 milioni di euro per la regione. Una parte (oltre 40 milioni di euro) aiuterà a prevenire e rispondere alla diffusione della pandemia di coronavirus nel Paese, attraverso il lavoro di organizzazioni partner dell’Ue che stanno implementando piani di emergenza e misure di controllo per ridurre l’espansione del virus. Una parte dei finanziamenti invece andrà per il trattamento di bambini gravemente malnutriti. “I molti anni di conflitto nello Yemen hanno provocato un sistema sanitario indebolito e gran parte della popolazione affetta da malnutrizione cronica”, ha spiegato il commissario per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen. “Abbiamo mobilitato tutti gli strumenti di sviluppo a nostra disposizione per supportare il sistema sanitario yemenita nell’affrontare questa nuova crisi e continueremo a sostenere le istituzioni locali nel fornire l’assistenza tanto necessaria alle popolazioni vulnerabili in tutto il Paese”. Il Commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha invece chiesto che, “per garantire che gli aiuti raggiungano il maggior numero possibile di persone, tutte le restrizioni e le interferenze che violano i principi umanitari siano eliminate”.