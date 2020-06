Papa Francesco: ai giovani polacchi, “fate vostro il motto di Giovanni Paolo II”

“Fate vostro il suo motto: ‘Totus tuus’ e, come lui, vivete la giovinezza affidandovi a Cristo e alla sua Madre per proseguire con audacia verso gli orizzonti del futuro”. Salutando i fedeli polacchi, collegati attraverso i media, il Papa ha citato ancora una volta Giovanni Paolo II, in occasione del XXIV Incontro dei Giovani Lednica 2000. “Questa volta in pochi potranno radunarsi fisicamente accanto alle fonti battesimali della Polonia, ma tanti potranno parteciparvi attraverso i mezzi di comunicazione”, ha detto Francesco: “Tutti ringraziate Dio per il dono dello Spirito Santo che anima l’entusiasmo della fede e rende testimoni della gioia di quanti cercano di vivere nella luce di Cristo risorto. Vi accompagni il patrono di questi incontri, San Giovanni Paolo II, di cui quest’anno celebriamo il centenario della nascita”. “Durante il vostro incontro farete un gesto coraggioso: darete la benedizione ai vostri genitori”, ha concluso il Papa: “Fatelo come umile gesto d’amore e di gratitudine filiale per il dono della vita e della fede”.