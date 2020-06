Oratori: mons. Sacchi (Casale Monferrato), “sarà un’estate diversa dalle precedenti” ma “con tutta la prudenza necessaria li riapriamo”

“Sarà un’estate diversa dalle precedenti, con nuove sfide da affrontare, ma con il consueto desiderio di vivere insieme a famiglie e giovani ogni momento che ci è concesso”. Lo afferma il vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, in una lettera indirizzata a tutti i parroci e alle famiglie della diocesi in vista della riapertura degli oratori alla luce delle indicazioni regionali riguardo la programmazione delle attività dei centri estivi nella fase 2 dell’emergenza Covid-19.

“Vogliamo rivolgerci a tutti i ragazzi che frequentavano i nostri ambienti e hanno dovuto interrompere bruscamente tutti i cammini intrapresi, in particolare a chi si trova in difficoltà, a coloro che sentono il bisogno di un aiuto e di una mano per ripartire, a coloro che, confidando nell’opera dello Spirito Santo, desiderano portare avanti il proprio cammino di fede”, prosegue mons. Sacchi, esprimendo la volontà “di sostenere e incoraggiare tutte quelle iniziative che potranno nascere dalle diverse parrocchie della nostra diocesi per far ripartire, anche se in modalità differente, i nostri oratori e le attività estive, per incamminarci ancora insieme sulla via che il Signore ci prepara”. “Con tutta la prudenza necessaria, con la collaborazione e il sostegno di tutti – annuncia il vescovo – riapriamo i nostri oratori e rinnoviamo il nostro desiderio e impegno di prenderci cura dei bambini, dei ragazzi e dei più giovani che sono il segno vivente della vera ripartenza”.

Nelle scorse settimane le parrocchie hanno elaborato un progetto che consentirà di offrire a bambini e ragazzi proposte di centro estivo diverse che, nella città di Casale Monferrato, si svolgeranno in periodi compresi tra il 15 giugno e il 31 luglio prossimi.