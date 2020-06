Coronavirus Covid-19: #PreghiamoInsieme, le intenzioni dei lettori per il rosario da Acireale sulla pagina Facebook del Sir

I ricongiungimenti familiari al termine del lockdown e la protezione delle famiglie sono tra le principali intenzioni di preghiera dei lettori del Sir, affidate alla pagina Facebook dell’agenzia, in occasione del Rosario per l’Italia, organizzato dai media Cei: sarà recitato stasera, alle 21, dal santuario Santa Maria della Vena di Piedimonte etneo. A guidarlo sarà il vescovo, mons. Antonino Raspanti. “Mamma celeste, aiutaci a trovare le cure che possano portare la pace del corpo e dello spirito – è la preghiera di Angelo Di Pietro -. Intercedi per liberarci dal Covid. Desideriamo tornare, con le consuete abitudini, ad attingere alla fonte vera di Vita”. Libera Calì prega per “la pace e l’unione di tutte le famiglie”. Carolina Bassi chiede “salute e pace nella nostra bella Italia e nel mondo”. La preghiera di Daniele Carmine è “in suffragio delle Anime Sante del Purgatorio e affinché torniamo presto alla normalità e alla vita di sempre, senza più restrizioni”. “Madre nostra, ti prego: fa che tutti quelli che sono lontani dalla famiglia possano tornare a casa sani e salvi”, scrive Alessandra Azzaro. Lisa Piredda si rivolge alla Vergine “per tutte le anime del purgatorio e per tutti gli uomini viventi, per gli ammalati e la conversione dei cuori”. Il pensiero di Elisabetta Colleoni è, invece, per “i giovani che fra pochi giorni dovranno affrontare la maturità: dona loro forza, saggezza, fiducia e coraggio”. “Maria della Tenerezza, assisti chi si trova nella prova della malattia, della solitudine e nello sconforto dell’abbandono”, scrive Nery Ferlito. Liliana Finocchiaro prega per padre Ricardo F. Hernandez, che “tutti i giorni assiste gli ammalati di Covid in ospedale e per tutti i sacerdoti”. Infine, Mariella Caruso: “Maria, ti affidiamo tutti coloro che soffrono nella malattia e coloro che, addormentandosi, godono della luce e riposano nella Misericordia e nella beatitudine del tuo Santo Figlio”.

Mercoledì alle ore 21, recitiamo insieme il Rosario che verrà trasmesso da TV2000 e InBluradio oltre che su Facebook. Inviaci la tua preghiera, la pubblicheremo sui nostri canali Pubblicato da SIR su Lunedì 1 giugno 2020