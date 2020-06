Diocesi: Montecassino, circa 800 persone hanno visitato l’Abbazia nel fine settimana. L’abate Ogliari, “abbiamo riabbracciato fratelli e sorelle”

Circa 800 persone hanno visitato l’Abbazia di Montecassino tra domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno in occasione del primo fine settimana che ha fatto seguito alla lunga chiusura, durata oltre 2 mesi, per via dell’emergenza sanitaria per il Covid-19.

Nella domenica di Pentecoste, giorno in cui in tutti gli ambienti nel Monastero sono ricominciate le attività, i 100 posti previsti come capienza massima attuale nella basilica cattedrale sono stati ben presto occupati dai fedeli desiderosi di tornare a partecipare ad una celebrazione eucaristica e ad ascoltare le parole dell’abate Donato Ogliari.

La capienza massima giornaliera di 400 persone consentita in questo momento nel Monastero è stata raggiunta in entrambe le giornate, per un totale di circa 800 visitatori in due giorni, “risultato senza dubbio positivo – commentano dall’Abbazia – che ha visto anche nella giornata di martedì 2 giugno un buon numero di persone varcare la soglia del cenobio cassinese”.

L’open day del 1° giugno ha registrato con soddisfazione un overbooking per le visite guidate gratuite in programma per tutta la giornata e molti, arrivati senza prenotazione anticipata, hanno avuto la possibilità di partecipare prendendo il posto di chi aveva dovuto cancellare per imprevisti. “Questo open day, questo nostro spalancare le porte – ha dichiarato l’abate Ogliari – è stato un modo per dire che stiamo tornando pian piano alla normalità, un modo per tornare a riabbracciare i nostri fratelli e le nostre sorelle e dimostrare loro la nostra vicinanza”.





“Numeri che lasciano ben sperare – prosegue la nota – per una ripartenza di tutto rispetto, non soltanto per la millenaria Abbazia ma anche per un intero territorio, che può guardare avanti con fiducia e puntare ad una ripresa che, seppure con modalità differenti, porterà ad una graduale ripartenza e, perché no, ad una più forte consapevolezza del potenziale che ciascuna realtà può esprimere, alla luce di un approccio diverso rispetto alla consueta esperienza di viaggio al momento non praticabile”.