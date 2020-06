Diocesi: Acireale, domani mons. Raspanti ordina sacerdote il diacono Leonardi della Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri

Sarà ordinato sacerdote, domani, giovedì 4 giugno, alle ore 18.30, ad Aci Catena, nella chiesa della Divina Misericordia, chiesa nuova, da mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, il diacono don Riccardo Leonardi. Lo annuncia la Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Aci Catena, unitamente alla comunità parrocchiale di San Luigi Gonzaga di Catania.

In ottemperanza del protocollo che viene adottato nelle chiese in questa emergenza coronavirus, nella fase 2, i posti sono contingentati e, purtroppo, potranno essere presenti in chiesa solo le persone invitate a partecipare alla celebrazione. C’è, però, la possibilità di seguire la celebrazione via streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Acireale. Info: www.diocesiacireale.it.