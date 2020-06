Family act: De Palo (Forum Famiglie), “clima positivo, su famiglia e figli consenso politico sia trasversale”

“Siamo fiduciosi sull’iter delle misure per le famiglie e per i figli, perché il clima che si sta creando attorno all’assegno universale per figlio e al Family Act è di grande attenzione e di supporto generalizzato. In particolare, nonostante i dovuti distinguo, giungono feedback positivi su questi provvedimenti non solo da esponenti della maggioranza, ma pure da quelli dell’opposizione”. Lo afferma il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, in una nota nella quale sottolinea che “c’è voglia di collaborare e questo per noi è molto positivo”.

“Grazie al lavoro fatto dal Forum delle associazioni familiari negli scorsi anni, di fatto oggi tutti i grandi partiti italiani hanno proposte analoghe a quella dell’assegno per figlio”, prosegue De Palo: “Ecco perché auspichiamo – come accade per il made in Italy o in gran parte per le questioni di politica estera – che almeno su questo tema venga registrato un consenso trasversale, pari almeno all’atmosfera distesa che stiamo registrando in queste settimane”.