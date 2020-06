Diocesi: Crotone, stasera San Francesco di Paola sarà proclamato patrono di Melissa

Con una celebrazione eucaristica presieduta stasera (ore 18,30) dall’arcivescovo di Crotone-Santa Severina, mons. Angelo Raffaele Panzetta, San Francesco di Paola sarà proclamato patrono di Melissa (Kr).

“La proclamazione – recita una nota – sarà l’ufficializzazione di una devozione profonda e storica della comunità di Melissa nei confronti del Santo di Paola, in virtù della quale nei mesi scorsi il parroco don Pino Giorno, il Consiglio pastorale e l’amministrazione comunale hanno rivolto all’arcivescovo la richiesta di riconoscere San Francesco come patrono celeste del paese”. La richiesta era stata accolta da mons. Panzetta con un decreto vescovile dello scorso 2 giugno.

Il Santo sarà proclamato patrono secondario, perché Melissa ha già come patrono San Nicola vescovo, e sarà benedetta la chiave della città, simbolicamente donata a San Francesco dall’amministrazione comunale “per rappresentare la fiducia e la fede con cui l’intera comunità si affida al suo patrono celeste”.