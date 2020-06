Diocesi: Milano, domenica consacrazione di due vescovi ausiliari. Mons. Delpini, “Papa conferma attenzione e sollecitudine per la Chiesa ambrosiana”

Domenica 28 giugno, alle 17.30, in duomo, l’arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini presiederà l’ordinazione episcopale di due nuovi vescovi ausiliari per la diocesi ambrosiana: monsignor Luca Raimondi e monsignor Giuseppe Vegezzi. La nomina a vescovi ausiliari di mons. Raimondi, titolare di Feradi Maggiore, e di mons. Vegezzi, titolare di Torri della Concordia, è stata comunicata dalla Santa Sede a mons. Delpini con un messaggio del 29 aprile scorso. Nel suo messaggio di ringraziamento a Papa Francesco, l’arcivescovo di Milano ha espresso “sentita riconoscenza” al Santo Padre, “che, anche con questa nomina, conferma la sua attenzione, la sua stima, la sua sollecitudine per la nostra Chiesa diocesana”. La messa sarà trasmessa in diretta video da Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), in streaming sul portale diocesano www.chiesadimilano.it e su Youtube e da Telepace (canale 187 del digitale terrestre) e in diretta radiofonica da Radio Mater.