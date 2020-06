Austria: diocesi e associazioni tendono la mano alle famiglie. Molte proposte estive per bambini e adolescenti

L’agenzia di stampa cattolica austriaca Kathpress rilancia oggi in evidenza le molteplici iniziative che le diocesi austriache hanno messo in campo per offrire assistenza e attività estive per bambini e giovani: iniziative gratuite che intervengono in un momento particolare legato alla crisi del Covid-19, con molte famiglie piegate dalla crisi e dal problema annoso del doppio onere di molti genitori a causa del lavoro e dell’assistenza dei figli durante la vacanza. La diocesi di Graz-Seckau, insieme alla Caritas, fornirà asilo nido gratuito per bambini e giovani per tre settimane a luglio a Voitsberg, Graz e Zeltweg. La diocesi di Gurk-Klagenfurt offre programmi di assistenza a livello parrocchiale con le linee guida sanitarie. Per il vescovo Josef Marketz, è “una questione di cuore che la Chiesa debba impegnarsi con i bambini e i loro genitori, poiché sono tra quelli della nostra società che hanno bisogno di cure e sostegno speciali”. A Feldkirch e St. Pölten “le offerte estive sono molto diverse, colorate e comprendono esercizio nella natura, relax, preghiera, riflessione e contatto con le persone”, ha detto il responsabile pastorale Martin Fenkart: ”quest’estate ci sono opportunità per vivere un pezzo di cielo aperto nel Vorarlberg”. La Gioventù cattolica di Salisburgo offre dal 2 all’8 agosto la tradizionale settimana estiva “SpiriSplach”. Il programma prevede momenti di riflessione comuni, beach volley, attività e seminari all’aperto. Nella diocesi di Linz, la Gioventù cattolica offre sei percorsi estivi per giovani di età diverse, con escursioni in montagna, pellegrinaggi su antichi sentieri di granito, una vacanza al mare, cammini di spiritualità e una settimana a Taizé per i più grandi.