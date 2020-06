Parlamento Ue: bando 2020 per i media. Focus su Covid, crisi, Conferenza sul futuro dell’Europa

Photo SIR/European Parliament

“Selezione e co-finanziamento di progetti informativi sui valori e le politiche dell’Ue, con una particolare attenzione al ruolo chiave del Parlamento europeo e alle iniziative intraprese per contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19”. È l’obiettivo dell’iniziativa del Parlamento europeo, che oggi ha emesso un bando per i media, dotato di un budget di 5,15 milioni di euro, aperto ai progetti presentati da tv, radio, stampa scritta e on-line, basati nei 27 Stati membri, nel Regno unito e in Svizzera. “L’obiettivo principale è contribuire a sensibilizzare i cittadini sui valori democratici dell’Unione e sul ruolo chiave del Parlamento europeo, in quanto voce ed espressione degli stessi cittadini”. I progetti selezionati “forniranno al pubblico informazioni corrette che dimostrino l’impatto dell’azione comunitaria sulla vita quotidiana delle persone”. I beneficiari selezionati sono chiamati a produrre e quindi trasmettere o pubblicare contenuti giornalistici “affidabili e pluralistici” che si concentrino sulle priorità di comunicazione del Parlamento europeo (come il contributo dell’Ue alla lotta contro Covid-19 e le sue conseguenze economiche e sociali, la Conferenza sul futuro dell’Europa, il Green Deal europeo, l’Economia digitale europea). La scadenza per la presentazione dei progetti, che dovranno essere redatti in inglese e inviati a dgcomm-egrants@ep.europa.eu, è fissata alla mezzanotte (Cet) del 31 luglio 2020. I risultati della selezione verranno annunciati, indicativamente, a settembre. Qui il bando https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/files/grants/media-and-events/en-call-for-proposals-media-2020-COMM-SUBV-2020-M.pdf