Diocesi: Andria, riapre da oggi il Museo “San Riccardo” con una mostra sul Corpus Domini

Riapre al pubblico da oggi, lunedì 15 giugno, il Museo diocesano “San Riccardo” di Andria, dopo più di tre mesi di chiusura a causa delle misure di contenimento del contagio da Covid-19. Per l’occasione, è stata allestita una mostra dedicata al Corpus Domini, in collaborazione con la Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino”. La mostra temporanea, aperta fino al 31 agosto, sarà visitabile gratuitamente durante i giorni e gli orari di apertura del Museo di via Domenico De Anellis: dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20. La mostra rappresenta le tante testimonianze di arte e fede nella storia della nostra comunità, realizzate per esaltare il culto alla Santissima Eucarestia, come i tronetti per l’esposizione solenne dell’Eucarestia o “Quarantore”, i baldacchini e ombrellini processionali, le urne per l’esposizione del Giovedì Santo, ostensori e paramenti sacri. In mostra, inoltre, alcuni volumi della Biblioteca diocesana, partner dell’iniziativa, che conserva anche lo spartito dell’inno eucaristico di mons. De Fidio composto nel 1933.

“La mostra Corpus Domini, storia di arte e fede – commenta don Giannicola Agresti, direttore del Museo diocesano – rappresenta una bella occasione di approfondimento culturale e riflessione spirituale, che ci esorta a perseguire una ‘vita eucaristica’ all’insegna del Vangelo”.