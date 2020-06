Coronavirus Covid-19: Avsi e Fondazione De Gasperi, “Dialoghi per ripartire 2020”

“Multilateralismo, sovranismi e stato: chi resiste meglio alla prova del Covid-19?” è il titolo del primo appuntamento del ciclo di dialoghi online, promosso da Avsi e Fondazione De Gasperi, che avrà luogo martedì 16 giugno (ore 17.30) in diretta sui canali social di Avsi Facebook e YouTube. L’auspicio dei promotori è quello di “partire da esperienze in atto per ri-conoscere ‘verso dove stiamo andando’ e aiutare chi lavora nel campo della cooperazione allo sviluppo e delle relazioni internazionali a prepararsi per tempo, per poter giocare un ruolo da protagonisti nella fase post-pandemia”. Relatori del primo incontro saranno l’accademico Lorenzo Ornaghi, presidente onorario dell’Alta scuola di Economia e Relazioni internazionali (Aseri), l’ambasciatrice Mariangela Zappia, rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, Paolo Lembo, per 32 anni alle Nazioni Unite, capo missione in diverse emergenze, direttore del Centro regionale Onu per il Medio Oriente e direttore esecutivo Wgeo (World Green Economy Organization). Introduce Angelino Alfano, presidente della Fondazione De Gasperi.