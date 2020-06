Diocesi: Piazza Armerina, ordinato sacerdote don Samuel La Delfa

Ordinato sacerdote don Samuel La Delfa, 27 anni, originario di Valguarnera Caropepe (Enna): è il primo a ricevere l’ordinazione dopo 35 anni nella chiesa madre del paese. L’ordinazione per imposizione delle mani del vescovo di Piazza Armerina, mons. Rosario Gisana, è avvenuta alla presenza di fedeli, familiari, amici e autorità cittadine che hanno gremito la parrocchia San Cristoforo nel rispetto delle norme anti-Covid.

Don La Delfa è entrato in seminario a 19 anni, subito dopo avere conseguito il diploma presso l’Itis di Piazza Armerina. Il 9 agosto scorso, dopo avere ricevuto il diaconato, ha svolto attività nella sua parrocchia di origine al servizio dei poveri della Caritas cittadina. “Non si può separare, da un punto di vista ministeriale, sacerdozio ed Eucaristia, giacché l’uno richiama l’altra, e l’Eucaristia necessita della mediazione del sacerdozio per rendere sacramentalmente reale la presenza di Gesù in mezzo a noi – ha detto il vescovo Gisana -. Il Signore rende Samuel partecipe del suo sacerdozio, affinché egli comunichi, attraverso la sua vita, ciò che si è compiuto sulla croce”.

“L’ordinazione di Samuel vuole essere come una rinascita della nostra diocesi – ha detto il rettore del seminario, don Luca Crapanzano -. Il Signore non si è dimenticato di noi e continua a scegliere giovani a servizio del suo Vangelo. Oggi più che mai avvertiamo la pressante attesa del mondo di avere testimoni (martiri) dell’amore, conformati solo al Signore. Il giovane don Samuel questo solo desidera fare e per questo è stato inviato dalla Chiesa come presbitero”.