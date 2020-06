Santa Sede: concessa la libertà provvisoria a Gianluigi Torzi

“L’Ufficio del Promotore di Giustizia vaticano, all’esito degli interrogatori ai quali è stato sottoposto nell’ambito delle indagini relative alla compravendita del palazzo in Sloane Avenue 60 di Londra, ha concesso, con provvedimento in data odierna, la libertà provvisoria” a Gianluigi Torzi. Lo rende noto oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Come si legge nell’ordinanza, a firma del Promotore di Giustizia, Gian Piero Milano, e del suo aggiunto, Alessandro Diddi, “i magistrati hanno preso atto di quanto dedotto in un’articolata memoria consegnata dal sig. Torzi e dei numerosi documenti allegati giudicati utili ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto delle indagini”.