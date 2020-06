Coronavirus Covid-19: Csi, 10 giochi sportivi pensati per l’estate dopo lockdown

Volley bowling, Tris, Stelle cadenti, L’orologio del tempo, Jump together, Ball challenge: sono alcuni dei giochi pensati dal Centro sportivo italiano (Csi) per promuovere e sostenere il divertimento in sicurezza per questa estate del dopo lockdown. Contenuti nel progetto Cei, “Aperto per ferie”, i giochi, descritti in 10 schede, sono stati pensati e progettati in base alle normative di sicurezza vigenti. Le schede delle attività contengono anche le descrizioni dei materiali, spazi necessari, durata e le regole di gioco. Il Csi ha inoltre realizzato la sezione “Safe Sport” che nasce da una collaborazione con la Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e J-Medical e promuove una serie di attività sportive e motorie sicure, adatte a tutte le fasce d’età, da svolgere in spazi in cui sia possibile mantenere il distanziamento sociale previsto dalla legge.