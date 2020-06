Coronavirus Covid-19: in America Latina e Caraibi oltre un milione e 650mila contagi e quasi 80mila vittime

(Foto ANSA/SIR)

Ha superato il milione e 650mila casi il bilancio totale dei contagiati in America Latina e Caraibi, con quasi 8mila vittime accertate. Secondo la ricognizione effettuata dal Sir sui dati ufficiali, infatti, il totale dei contagi al 14 giugno è di 1.657.717 persone finora contagiate e di 79.905 morti.

Nel fine settimana sono parsi in lieve miglioramento, anche se ancora drammaticamente alti, i dati del Brasile, dove ieri i nuovi casi sono stati circa 17mila, contro gli oltre 30mila giornalieri della settimana scorsa, con circa 600 vittime. Si registra un aumento notevole di contagiati anche in Cile, dove sta iniziando la stagione invernale (ieri circa 7mila casi e circa 220 vittime).

Questo, in dettaglio, il bilancio dei principali Paesi: Brasile 867.882 positivi e 43.389 decessi, Perù 229.736 e 6.688, Cile 174.293 e 3.323, Messico 146.837 e 17.141, Colombia 50.939 e 1.667, Ecuador 46.751 e 3.896, Argentina 31.577 e 833, Repubblica Dominicana 22.962 e 592, Panama 21.418 e 437, Bolivia 18.459 e 611.