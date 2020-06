Papa Francesco: nomina Fabio Gasperini segretario dell’Apsa

Il Papa ha nominato Fabio Gasperini segretario dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede apostolica (Apsa). Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Nato a Roma il 17 ottobre 1961, Gasperini è revisore contabile, dottore commercialista e ha una laurea in Economia e Commercio. Ha più di 25 anni di esperienza in servizi di consulenza e revisione contabile presso primarie istituzioni finanziarie: banche, assicurazioni, società di asset management, società di intermediazione mobiliare e società finanziarie. Attualmente presidente del Consiglio di amministrazione di EY Advisor S.p.A.; membro del Comitato esecutivo Advisory Service Emeia e dell’Aiia (Associazione italiana Internal Auditors); responsabile europeo del settore Banking e Capital Market e responsabile italiano degli Advisory Services per il settore finanziario.