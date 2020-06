Periferie: Roma, al via oggi il campo estivo al Quadraro per 40 bambini

Prende il via oggi, lunedì 15 giugno, il campo estivo “Columella City” al Quadraro, pronto ad accogliere, in un ambiente multiculturale e multietnico, tutti i bambini a partire da quelli che vivono in una condizione disagiata nella periferia della Capitale. L’iniziativa, che terminerà il 10 luglio 2020, è promossa dal Centro oratori romani (Cor) in collaborazione con l’associazione Medicina Solidale e con il sostegno di McDonald’s, che fornirà la merenda per i piccoli ospiti. Si tratta della seconda esperienza insieme, dopo quella dell’estate 2019, che quest’anno assume una valenza particolarmente importante vista la situazione causata dalla pandemia.

Previsti oltre 40 bambini che verranno accolti da 10 animatori del Cor, tutti giovani volontari. La partecipazione è del tutto gratuita. Previsti non solo giochi, ma anche attività ludiche e creative con laboratori di pittura e di disegno. “Il tutto nel pieno rispetto delle norme sanitarie e delle linee guida governative e regionali sui centri estivi: triage all’accoglienza, piccoli gruppi, distanziamento sociale”, sottolinea una nota. A questa attività, grazie ai medici volontari di Medicina Solidale, verrà anche garantita una sorveglianza sanitaria e consulenze pediatriche, sempre tutto gratuitamente.