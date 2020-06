Diocesi mons. Seccia (Lecce) ai maturandi, “questa è una corsa ad ostacoli, attenti a non inciampare”

Si svolgerà domani a Lecce la quinta edizione della “messa prima degli esami”, che l’arcivescovo, mons. Michele Seccia, dedica agli studenti della diocesi, da mercoledì impegnati nell’esame di maturità 2020. La messa si svolgerà alle ore 19, nel chiostro del seminario di piazza Duomo, e verrà trasmessa in diretta da Portalecce e Telerama. Un appuntamento ideato dal Msac, Movimento studenti di Azione cattolica, in collaborazione con l’Ufficio diocesano di pastorale scolastica, annunciato dallo stesso arcivescovo di Lecce attraverso un videomessaggio nel quale manda il suo personale “in bocca al lupo” e “buona strada”, ricordando agli esaminandi che, oltre a concentrarsi sulla prova e a studiare, possono concedersi anche un po’ di svago “senza movida”, pensando a quello che gli insegnanti potrebbero chiedere: “Per il resto affidatevi allo Spirito Santo”, le parole di mons. Seccia, che conclude ricordando: “Questa è una corsa ad ostacoli, attenti a non inciampare”.